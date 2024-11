Comida de todo o país no Festival de Gastronomia do GD Marinhais

Cozido à portuguesa, chanfana de cabra, bacalhau à minhota ou amêijoas à bulhão pato são alguns dos pratos do Festival de Gastronomia do Grupo Desportivo de Marinhais, de 29 de Novembro a 1 de Dezembro no pavilhão da comissão de festas. O festival de comida típica portuguesa conta com animação e na sexta-feira serão apenas servidos jantares. As reservas podem ser efectuadas através de contacto telefónico.