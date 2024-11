Coruche transforma-se em “Vila Natal” com actividades para todas as idades

A magia do Natal chega a Coruche no dia 30 de Novembro com a tradicional chegada do Pai Natal, marcando o arranque de uma programação repleta de actividades que se prolonga até Janeiro de 2025.

O Pai Natal será recebido num cortejo que percorrerá as ruas da Vila, culminando na Rua de Santarém, num momento pensado especialmente para encantar os mais novos. A partir de 7 de Dezembro, o Jardim 25 de Abril transforma-se no “Jardim de Natal”, que até ao dia 24 acolherá o Mercadinho de Natal, a Casa do Pai Natal, um Carrossel Natalício e uma Rampa de Gelo. Os bilhetes para estas atracções têm um custo de um euro, valor que reverte a favor de associações locais.

As manhãs dos dias úteis estarão reservadas para visitas gratuitas de escolas e jardins de infância, mediante marcação, enquanto aos fins de semana o espaço funcionará das 10h às 19h e nos dias úteis das 15h às 19h. Na véspera de Natal, o horário será ajustado para as 10h às 14h.

Entre os destaques da programação está o Comboio de Natal, que percorrerá as ruas de Coruche de 16 a 28 de Dezembro, proporcionando momentos de diversão e partilha para todas as idades. Este funcionará aos fins de semana, das 11h às 13h e das 14h às 18h, e nos dias úteis das 14h às 18h. Na véspera de Natal, o horário será das 10h às 13h, sendo que as viagens das manhãs nos dias úteis serão gratuitas para escolas e instituições, também mediante marcação.

No dia 20 de Dezembro, o desfile de Pais Natais, realizado em parceria com o Agrupamento de Escolas de Coruche, promete trazer ainda mais animação às ruas da Vila, culminando com um espectáculo musical de David Antunes no Jardim de Natal.

A vertente cultural ganha destaque no dia 21 de Dezembro, com dois concertos imperdíveis. Às 16h, no Pavilhão Multiusos, a Sociedade Instrução Coruchense apresenta “Classic Christmas”, enquanto à noite, pelas 21h30, a Igreja Matriz acolhe “Candlelight – Especial de Natal”, um espectáculo intimista com temas clássicos como Silent Night e Last Christmas.

Até 6 de Janeiro, as ruas de Coruche estão decoradas com iluminação natalícia, criando um ambiente festivo que se completa com as castanhas assadas no centro histórico aos sábados de Dezembro (7, 14 e 21).

Paralelamente, a campanha “No Natal, Comércio Local” convida a comunidade a apoiar o comércio tradicional, oferecendo 55 prémios no valor total de 7.500 euros, a sortear a 10 de Janeiro de 2025, na Galeria do Mercado Municipal.