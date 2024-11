“Tomar Natal” regressa com diversas actividades na cidade templária

“Tomar Natal”, iniciativa que pretende assinalar a quadra natalícia na cidade templária, está de volta para mais uma edição. Com um programa repleto de actividades para todas as idades, o evento decorre entre os dias 30 de Novembro de 2024 e 11 de Janeiro de 2025. A iniciativa é organizada pelo município de Tomar em parceria com outras entidades.

“Tomar – O Mundo Mágico do Natal” vai oferecer animação para os mais novos, com workshops, Casa do Pai Natal, insufláveis, animação e música. Os Mercados de Natal vão ter lugar na Praça da República, nos dias 30 de Novembro, 1, 7, 8, 14, 15, 21 e 22 de Dezembro, e não vão faltar produtos alusivos à época natalícia, doçaria e produtos artesanais. A 30 de Novembro e 1 de Dezembro acontece o Natal na Longra, iniciativa dinamizada pelo Centro Social, Cultural e Recreativo da Longra. O Cantar Natal também está de regresso, organizado pelo Canto Firme, conta com um programa recheado de grandes concertos. O Mercado da Estrelinha decorre de 6 a 8 de Dezembro na Rua Amorim Rosa e Alameda Um de Março.

As estatuas vivas também vão marcar presença no Natal em Tomar, organizado pelo grupo Selway Statues, “Quadros de Natal” decorre no dia 7 de Dezembro no centro histórico. A Santa Cita – Aldeia de Natal está agendada para o fim-de-semana de 13 a 15 de Dezembro. No sábado, 14 de Dezembro, há Concerto de Natal na Biblioteca Municipal de Tomar, pela banda da Nabantina. Os Chefs de Cá vão confeccionar doces natalícios no Mercado Municipal de Tomar, na quinta-feira, 19 de Dezembro. Também na quinta-feira, 19 de Dezembro, há mais um Concerto de Natal, desta vez na Igreja da Misericórdia, pelo Musicamera Produções.