Santarém celebra Luís de Camões nos 500 anos do seu nascimento

O município de Santarém assinala até ao final do ano o quinto centenário do nascimento de Luís de Camões com uma mostra bibliográfica ao longo dos meses de Novembro e Dezembro na Biblioteca Municipal de Santarém, o lançamento de um livro dedicado ao poeta e um concerto de música, onde se vai cantar Camões, ambos na Sala de Leitura Bernardo Santareno.

A exposição bibliográfica camoniana pode ser visitada até 31 de Dezembro. Refira-se que Santarém, terra onde nasceu a mãe do poeta, Ana de Macedo, por ocasião da celebração do terceiro centenário da morte de Luís de Camões, em 1880, atribuiu o seu nome a uma biblioteca que abriu na cidade em 23 de Setembro do mesmo ano.

A documentação seleccionada para a mostra documental está longe de representar a totalidade das obras existentes nas duas bibliotecas municipais, dado o elevado número de diferentes edições dedicadas à obra literária de Luís de Camões. A mostra procura, sobretudo, dar destaque às obras dos fundos reservados da antiga Biblioteca Camões e da biblioteca particular de Anselmo Braamcamp Freire, as quais contam com os mais relevantes documentos da autoria do poeta, dado tratar-se de edições mais antigas que remontam ao século XVII.

As comemorações dos 500 anos do nascimento do poeta, contam ainda com a apresentação pública de uma das mais recentes obras editadas em Portugal sobre o poeta, ‘Camões. Altos Cumes, Scabelicastro e Correlatos’. Um livro da autoria do historiador Vítor Serrão e do investigador Mário Rui Silvestre que revela novos dados sobre a presença de Camões no Ribatejo. A sessão está agendada para sábado, 7 de Dezembro, pelas 15h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno.

Também na Sala de Leitura Bernardo Santareno, realiza-se um concerto na noite de 12 de Dezembro, a partir das 21h00. O concerto musical ‘Cantar Camões’ vai contar com músicas originais e outras de fados tradicionais, a cargo de um quarteto de músicos onde se incluem Joana Almeida na voz, Francisco Gaspar no baixo, João Filipe na viola e Sebastião Pereira na guitarra portuguesa.

Luís Vaz de Camões terá nascido em Lisboa, no ano de 1524, filho de Simão Vaz de Camões e de Ana de Sá e Macedo, aparentada com a casa de Vimioso. Morreu na cidade onde terá nascido, no dia 10 de Junho 1580, numa pobreza total, tendo sido enterrado em local desconhecido e em campa rasa.