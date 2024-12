Sessão solene de condecoração e entrega de medalha da União das Freguesias Chamusca Pinheiro Grande realiza-se a 14 de Dezembro no Edifício Sérgio Carrinho.

Chamusca e Pinheiro Grande distingue figuras do concelho

A União das Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande vai realizar uma sessão solene de condecoração e entrega de medalha de honra no sábado à tarde, 14 de Dezembro, no Edifício Sérgio Carrinho e os condecorados já são conhecidos.

Da lista constam Augusto Maia Alves Orvalho, Companhia de Teatro do Ribatejo, Custódio da Luz Aranha, Fernando Barreto, João Joaquim Isidro dos Reis, Joaquim Maria Cabeça e o comandante Rui Miguel Saramago.