Companhia das Artes reentra em cena em Vale da Pedra após seis anos inactiva

Gala do Teatro marcou o início de um novo capítulo para a Companhia das Artes do Centro Social de Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo, que retomou a actividade este mês de Novembro, após uma paragem de seis anos.

Passados seis anos, o elenco da Companhia das Artes do Centro Social, Cultural e Recreativo de Vale da Pedra, no concelho do Cartaxo, voltou a subir ao palco e apresentou novos membros. A Gala do Teatro marcou a reactivação da companhia na noite de sábado, 16 de Novembro, com homenagens ao rancho folclórico, às gentes ligadas ao teatro, aos actores que já partiram e uma representação do que vai ser a próxima revista à portuguesa apresentada dentro de três meses no centro social.

Francisco Vieira, 63 anos, o encenador, explica que os ensaios são à quarta-feira à noite e dá tempo de jantar. É preciso ter à vontade porque pode ser necessário fazer de tudo um pouco: dançar, cantar e representar. Natural do Cartaxo, está ligado ao teatro no concelho há 38 anos. Começou com a irmã, auxiliar no Agrupamento de Escolas de Pontével, e com conhecidos começaram por formar uma marcha popular, a que se seguiu uma conversa com Reinaldo Mendes, presidente do centro social na altura, e João Catarro, o primeiro encenador da Companhia das Artes. Daí nasceu um grupo de teatro com pessoas de várias áreas. João Mendonça é actualmente o elemento mais velho, com 80 anos.

Francisco Vieira acredita que o teatro nasceu consigo, embora nunca tenha feito da arte profissão, estando agora reformado por doença. Levou a palco dramas de Marcelino Mesquita, Ramada Curto e Camilo Castelo Branco desde que assumiu o papel de encenador, mas a companhia trabalha mais revista à portuguesa. Conta que Vale da Pedra teve três grupos de teatro desde os anos 70/80.

Paula Praia estreou-se na gala a cantar com um vestido produzido por Francisco Vieira com materiais reutilizáveis, representando a marcha popular de Vale da Pedra diante de um fundo que aludia à estação ferroviária do Setil, em Vale da Pedra. A gala foi preparada em três semanas e a presidente afirma que vão tentar que as coisas ganhem vida e que se retomem tradições que fazem muita falta.

Mercadinho de Natal a 7 e 8 de Dezembro

O Centro Social e a Companhia das Artes vão realizar um mercadinho de Natal com artesanato, produtos regionais, petiscos, animação, casa do Pai Natal, surpresas e prendas para crianças até aos 12 anos no fim-de-semana de 7 e 8 de Dezembro no Centro Social. A companhia quer ter teatro em regime de OTL (Ocupação de Tempos Livres) e realizar uma festa de Natal para as crianças das escolas do Agrupamento de Pontével preparando um conto de Natal.