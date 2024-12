UDCAS do Sobralinho realiza Certame de Artesanato

A União Desportiva e Cultural de Aldeia do Sobralinho (UDCAS) promove no dia 7 de Dezembro, entre as 11h00 e as 20h00, o seu popular certame de artesanato. As portas da associação, situadas no Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, estarão abertas à comunidade que poderá conhecer as bancas dos diferentes artesãos e também está prometida animação e bar.