ISLA Santarém promove mercado de Natal solidário

Entre os dias 4 e 6 de dezembro, o ISLA Santarém vai realizar um Mercado de Natal solidário no seu campus, com o objectivo de angariar fundos para a Fundação Luiza Andaluz. Este evento reflecte o compromisso do ISLA em promover ações solidárias que beneficiem a comunidade local, contando com a parceria de empresas e entidades da região.

O Mercado vai estar aberto ao público e vai apresentar uma vasta seleção de produtos regionais, incluindo gastronomia, artesanato, decoração, moda e muito mais. Além de ser uma oportunidade para encontrar presentes únicos para familiares e amigos, o evento destaca-se como uma plataforma de apoio aos produtores locais, fortalecendo a economia regional neste período natalício.