A iniciativa ocorre no 3.º sábado de cada mês e constitui uma oportunidade para observar e trocar objectos antigos.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Benavente acolhe Feira de Velharias no Parque 25 de Abril

A Feira de Velharias, organizada pela Junta de Freguesia de Benavente, regressa no próximo dia 21 de Dezembro, no Parque 25 de Abril.

O evento, dedicado aos apaixonados por antiguidades, tem lugar das 8h00 às 17h00, convida expositores e visitantes a partilhar e explorar peças com valor histórico e sentimental. Para além da venda de objectos antigos, em que cada artigo pode ganhar uma nova utilidade, a feira destaca-se como um espaço de convívio e troca de experiências.

Para a participação na Feira de Velharias, os expositores devem inscrever-se na Junta de Freguesia de Benavente. A entrada é livre ao público.