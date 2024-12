Livro com poema desconhecido de Luís de Camões apresentado em Santarém

O livro ‘Camões: Altos Cumes, Scabelicastro e Correlatos’, da autoria do historiador Vítor Serrão e do investigador Mário Rui Silvestre, revela novos dados sobre a presença do poeta em terras ribatejanas e defende uma tese que aponta o nascimento de Camões em Santarém.

O historiador Vítor Serrão e o investigador Mário Rui Silvestre vão apresentar na tarde de sábado, 7 de Dezembro, em Santarém, o livro ‘Camões: Altos Cumes, Scabelicastro e Correlatos’ que conta, segundo os autores, com um poema inédito e desconhecido do autor de “Os Lusíadas”. A sessão está marcada para as 15h00, na Sala de Leitura Bernardo Santareno, no âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento do poeta, promovidas pelo Município de Santarém.

Em nota de imprensa, a Câmara de Santarém informa que a obra revela novos dados sobre a presença do poeta em terras do Ribatejo e ainda “novidades substantivas sobre a figura, as relações e as circunstâncias, sobre a Santarém do seu século, e sobre o tempo histórico em que viveu e produziu a sua obra.”

No livro, defende-se uma tese que aponta o nascimento de Camões em Santarém, uma alegação que “ganha força argumentativa (e mais validade que as teses que advogam Chaves, Porto, Coimbra, Alenquer e Lisboa como terras de origem), sabendo-se que a vila onde nasceu e viveu Ana de Sá e Macedo, mãe do poeta, era mesmo um importantíssimo alfobre das artes e letras nacionais, ou seja, um espaço passível, no século XVI, de influenciar a formação inicial do vate. Nova documentação vem iluminar-nos sobre esse ambiente de fulgor criativo”, defendem os autores.

Ao longo de 500 páginas, a obra inclui duas componentes: ‘Altos Cumes. Seis Estudos sobre Camões e as artes do seu tempo’, de Vítor Serrão; e ‘O Poeta de Portugal Nasceu em Santarém’, de Mário Rui Silvestre.

A apresentação do livro insere-se na programação a decorrer até ao final do ano, assinalando o ‘V Centenário do Nascimento de Luís de Camões’. Na Biblioteca Municipal de Santarém está em exibição uma exposição bibliográfica camoniana com obras da instituição, enquanto a Sala de Leitura Bernardo Santareno, vai receber um concerto musical na noite de terça-feira, 12 de Dezembro, a partir das 21h00, dedicado a ‘Cantar Camões’, por um quarteto de músicos que criou propositadamente o espetáculo para assinalar as comemorações do poeta que dá também nome ao Dia de Portugal.