Sociedade Euterpe Alhandrense sem listas e em risco de cair num vazio directivo

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Sociedade Euterpe Alhandrense (SEA), a colectividade mais antiga do concelho de Vila Franca de Xira, está a celebrar 162 anos com nuvens negras no horizonte: o actual presidente vai sair de cena e ainda não apareceram listas nem pessoas interessadas em formar novos corpos sociais para a colectividade.

Na sessão solene dos 162 anos da colectividade o presidente da direcção, Jorge Zacarias, não poupou nas críticas à câmara municipal e lamentou aguardar desde 2022 que o município responda a um pedido de reunião. “A nossa relação com a câmara é hoje exclusivamente de prestação de serviços. A banda faz concertos e recebe por isso, o grupo coral a mesma coisa e assim sucessivamente. A isso chamam Programa de Apoio ao Movimento Associativo. Mas temos um valor 25% mais baixo que outros contratos-programa existentes no concelho, sendo que o nosso tem em média 3 vezes mais obrigações do que o dos outros”, lamentou Jorge Zacarias. O dirigente afirmou não querer acreditar que isso aconteça por Alhandra ter pouco peso nas eleições autárquicas. “Mas se o desiderato foi desgastar o presidente da Euterpe então parabéns, foi conseguido”, criticou.

O dirigente lamentou que o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, não tivesse estado presente na sessão solene. “O senhor presidente mais uma vez honrou-nos com a sua ausência. Gostaríamos que o presidente estivesse presente e que fosse importante para ele como é para nós a sua presença, ouvir a nossa reflexão e partilhar connosco como perspectivar o futuro da Euterpe”, criticou.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE