Escola de Acordeão Andreia Sofia no programa “Estrelas ao Sábado”

A Escola de Acordeão Andreia Sofia, natural do Cartaxo, vai estar no “Estrelas ao Sábado” transmitido em directo pela RTP1, este sábado, 7 de Dezembro, a partir das 14h15. O acordeão será representado por alunos naturais de Cartaxo, Santarém, Rio Maior, Alcobaça, Chamusca, Lisboa e Coruche. Na voz vai Lena Conde Ferreira (Cartaxo) e, no cajón, Laurentino Santos (Ereira).

Este é um projeto interescolar constituído por alguns dos alunos de diferentes níveis de aprendizagem da professora Andreia Sofia, com idades compreendidas entre os 10 e os 21 anos. A escola está nas meias-finais e as linhas de voto serão divulgadas no sábado.