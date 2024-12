Estátuas Vivas estão de volta a Tomar

As estátuas vivas do projecto Nova Geração, organizado pelo grupo Selway Statues, vão marcar presença no Natal da cidade de Tomar. A iniciativa “Quadros de Natal” decorre no sábado, 7 de Dezembro, no centro histórico da cidade.

Vão ser 12 cenas natalícias interpretadas por 16 artistas. Espalhas entre a Corredoura e a Praça da República, as estátuas vivas vão estar em exibição entre as 16h00 e as 18h00.