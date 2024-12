Mais um Dia Aberto no Canil em Tomar

Dia Aberto no Canil de Tomar com Campanha de Adopção decorre no próximo sábado.

O Canil-Gatil Intermunicipal de Tomar recebe mais um Dia Aberto no próximo sábado, 7 de Dezembro. Ao longo do dia não vão faltar visitas ao espaço, passeios à trela, recolha de bens e donativos, ateliê de pinturas faciais e ateliê de construção de brinquedos para animais com reciclagem. O Dia Aberto com Campanha de Adopção vai decorrer entre as 10h00 e as 16h00.