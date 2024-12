Mercado da Estrelinha anima fim-de-semana em Tomar

O Mercado da Estrelinha – Edição de Natal decorre no próximo fim-de-semana em Tomar. A iniciativa, organizada pela Junta de Freguesia de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, com o apoio do município de Tomar, vai ter lugar na Rua Amorim Rosa Norte. Para além do mercado, vão existir ainda diversas actividades ao longo dos três dias.

No dia 6, sexta-feira, vão actuar o Coro de Natal do CIRE, o Coro da Canto Firme e a Tuna Cavaleiras de Sellium. No dia 7, sábado, há Hora do Conto com Nuno Garcia Lopes, as actuações do Coro da Universidade Sénior de Tomar e do grupo Os Gualdins, terminando o dia com a recriação “Um Natal de Estórias e Memórias” pelo Rancho Folclórico e Etnográfico de Alviobeira. No dia 8, domingo, vai haver aula de zumba com a professora Liliana Nobre, a actuação de Trebaruna e Párias da Thomar Honoris e pinturas faciais com Dragões e Unicórnios. O Pai Natal também vai marcar presença durante todos os dias do mercado.

As decorações de Natal no local vão ser elaboradas pelas crianças da JE João de Deus I e II, ATL, IPSS da Freguesia e Clube UBUNTU do AE Nuno de Santa Maria.