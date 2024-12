CIRE assinalou Dia da Pessoa com Deficiência na Câmara de Tomar

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi assinalado na Câmara Municipal de Tomar com a visita do Grupo de Expressão Musical do CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar.

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi assinalado na Câmara Municipal de Tomar com a visita do Grupo de Expressão Musical do CIRE - Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Nesse dia, a 3 de Dezembro, o grupo fez uma pequena demonstração do seu trabalho ao executivo municipal. No final, o município presenteou todos os utentes com garrafas reutilizáveis de alumínio.