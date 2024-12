Feira do Livro Usado no Cartaxo pode ser uma oportunidade para fazer as compras de Natal

Livros para todos os gostos e carteiras na Feira do Livro Usado no Cartaxo

A Biblioteca Municipal Marcelino Mesquita do Cartaxo convida leitores de todas as idades a visitar a Feira do Livro Usado, que propõe viver a magia do Natal em forma de histórias para descobrir e levar para casa. De 11 a 31 de Dezembro, pode descobrir centenas de livros manuseados, saídos do espólio da biblioteca e que estarão disponíveis a partir de cinquenta cêntimos. A feira está disponível de segunda a sexta-feira e a entrada é livre.