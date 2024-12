Beleza Teatro: um espaço de resistência e criatividade em Rio Maior

Num cenário em que o teatro luta para sobreviver em muitos pontos do interior de Portugal, o Beleza Teatro emerge como um espaço de resistência e renovação artística. Foi no acolhedor palco da associação, em Rio Maior, que Rui Germano, fundador e mentor do projecto, compartilhou com O MIRANTE a história e os desafios de manter viva a chama do teatro numa região onde a arte, muitas vezes, ocupa um lugar secundário. O ambiente do espaço, repleto de marcas de dedicação e criatividade, reflecte o espírito do Beleza Teatro: transformar as pequenas coisas em grandes experiências e dar voz às histórias que emergem da comunidade.

Rui Germano, advogado de formação, encontrou no teatro a sua verdadeira vocação há mais de 20 anos. Após afastar-se temporariamente do cenário artístico, decidiu voltar às suas raízes e criar um espaço que trouxesse o teatro para a vida de Rio Maior. Foi assim que nasceu o Beleza Teatro, inicialmente com o nome “A Beleza das Pequenas Coisas”. Desde então, a associação tem sido um ponto de encontro para talentos locais, histórias comunitárias e experimentações artísticas. A associação conseguiu transformar uma loja devoluta numa sala de espectáculos e, mais tarde, consolidar um espaço que se tornou referência cultural na região.

Segundo Rui Germano, o nome “Beleza Teatro” reflecte a essência da associação, encontrar a beleza nas pequenas coisas e traduzir isso em histórias contadas no palco. O grande destaque é o projecto “Somos Todos Um Rio”. Em parceria com a Câmara de Rio Maior, o projecto leva a equipa às freguesias do concelho para recolher histórias e saberes locais, transformando-os em espectáculos protagonizados pela própria comunidade. Este trabalho, além de fomentar a cultura local, resgata a identidade e as tradições da região, aproximando os habitantes da arte.

A manutenção do Beleza Teatro exige criatividade e persistência. A associação opera sem financiamento fixo, o que dificulta a estruturação de projectos a longo prazo e a contratação de profissionais. Apesar de tudo isto, o Beleza Teatro tem colhido frutos que reafirmam a importância da sua existência. Os espectáculos têm tido uma recepção calorosa e frequentemente esgotam o cineteatro de Rio Maior, com capacidade para 240 lugares. Para o fundador da associação, o teatro é mais do que uma forma de expressão artística, é um catalisador de transformação pessoal e social. “O teatro é uma maneira de resolver conflitos internos e com os outros. É uma ferramenta poderosa para transformar a sociedade”, afirma.

O futuro do Beleza Teatro está cheio de sonhos, mas também de barreiras. Rui Germano tem o desejo de transformar a associação num pólo artístico para Rio Maior, um espaço onde diferentes disciplinas artísticas possam coexistir e florescer. No entanto, alcançar esse objectivo depende de um elemento crítico, o financiamento. O sonho inclui atrair profissionais das artes que possam trazer novas ideias e perspectivas ao projecto, ampliando o impacto cultural e artístico do membro fundador. “Precisamos de recursos humanos e artísticos para crescer. Esta associação vive muito de mim e das minhas ideias, mas seria importante ter outras influências para alcançar um novo patamar”, admite.