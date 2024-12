Exposição temporária do Santuário de Fátima conta história das Servitas

Já estão abertas as portas da nova exposição temporária do Santuário de Fátima “Servir, a única pregação”. A inauguração decorreu no sábado, 30 de Novembro, na presença de cerca de três centenas de visitantes. Patente no piso inferior da Basílica da Santíssima Trindade, com entrada gratuita, a exposição oferece uma oportunidade única de reflexão sobre a importância do serviço cristão na sociedade actual, enquanto conduz o visitante pela história e missão da Associação dos Servitas de Nossa Senhora de Fátima (Servitas).

O diálogo entre obras de arte antiga e contemporânea destaca a missão do serviço como elo central de união entre Deus, a Igreja e a Humanidade. Dão corpo à narrativa expositiva obras de artistas como Artur Bual, Laranjeira Santos, Jorge Barradas, Ana Lima-Netto, João de Sousa Araújo, Luiz Cunha, António Teixeira Lopes, Clara Menéres, Paulo Neves, Pedro Calapez, Lígia Rodrigues. A exposição inclui também novas criações realizadas especialmente para este fim.

Para o reitor do Santuário de Fátima, padre Carlos Cabecinhas, “estas exposições, visitadas por muitos milhares de peregrinos – a última teve quase 400 mil visitantes -, mostram-nos o quanto a linguagem da beleza e da arte é caminho para conhecer Fátima. Um caminho que o Santuário, ao longo da sua existência centenária, nunca deixou de valorizar”, afirmou no momento da inauguração.

Marco Daniel Duarte, director do Museu do Santuário de Fátima e comissário da exposição, reforçou a ideia subjacente à escolha do tema e do título: “esta exposição é exactamente o contrário de exaltar o egocentrismo" e, nesse sentido, classifica-a de “revolucionária”. No momento actual, “parece que nos colocamos só na parte do mundo que quer ser servida e temos todo um mecanismo à nossa volta que nos serve. Aqui, a revolução é precisamente esta (…), vincou.