Maria Francisca Gama vai a Santarém falar sobre livros

A escritora Maria Francisca Gama vem até Santarém no sábado, 14 de Dezembro, para conversar sobre livros. A autora vai estar na Sala de Leitura Bernardo Santareno, a partir das 15h00, com apresentação e moderação de Dora Santos Marques.



Maria Francisca Gama cresceu na cidade de Leiria, onde nasceu em 1997, filha de docentes, o pai ensina educação física, enquanto a mãe é professora de Português e Francês. Apaixonada por livros desde tenra idade, desde criança que a biblioteca fez parte do seu percurso, com visitas regulares onde foi consumindo obras que seriam decisivas na sua escolha futura. E o futuro literário como escritora começou cedo, tendo publicado dois livros infanto-juvenis aos 14 e aos 17 anos.



Prosseguindo os estudos, formou-se em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e, mais tarde, estudou rádio, televisão e escrita para os meios audiovisuais. Trabalhou num escritório de advogados durante dois anos, numa agência de comunicação e estagiou numa rádio nacional.



Sem nunca parar de escrever, criou livros que se tornaram bastante populares, como ‘A Profeta’, em 2022, e ‘A Cicatriz’, e vendeu mais de 25 mil exemplares. Face à receptividade que as suas obras encontraram, Maria Francisca Gama abandonou a advocacia e optou por se dedicar exclusivamente à escrita. Divide actualmente o tempo entre a escrita e a leitura, a criação de conteúdos digitais e as aulas particulares de língua portuguesa como segunda língua.