Santarém recebe I Encontro Nacional de Vinhos Biológicos

A primeira edição do Encontro Nacional de Vinhos Biológicos 2024 vai decorrer no dia 12 de Dezembro, a partir das 09h00, na Casa do Campino. O evento é organizado pela Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (AGROBIO), Associação do Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e pela Câmara Municipal de Santarém (CMS), com o objectivo de contribuir para o debate dos desafios críticos que o sector enfrenta, e propor soluções promotoras do seu desenvolvimento nas dimensões social, económica e ambiental.



A AGROBIO considera que “numa altura em que a produção enfrenta grandes desafios, em Portugal e na Europa, surge a necessidade que encontrar formas de defender a vitivinicultura biológica nacional, contrariar o abandono de áreas vitivinícolas e garantir o rendimento dos agricultores”.



A sessão de abertura, pelas 09h15, vai contar com as intervenções de Jaime Ferreira, presidente da AGROBIO, Nuno Russo, vereador da Câmara de Santarém, Luís Castro, Presidente CVR Tejo, e José Arruda, secretário-geral da AMPV.



Às 09h15, tem lugar o primeiro painel, que vai abordar o tema da “Produção de Vinhos Biológicos”, com Jaime Ferreira, a falar sobre “Agricultura Biológica - Enquadramento”, seguido por António Lopes, que apresenta as “Regras e Normas de Produção”. Para terminar, José Raúl Ribeiro aborda o tema do “Sequestro de Carbono”. Este painel encerra com o debate.



Às 10h30, o segundo painel vai abordar o tema “Controlo e Certificação”, com Frederico Falcão, da VINIPORTUGAL, a apresentar o “Referencial Nacional de Certificação de Sustentabilidade para o Sector Vitivinícola”. Segue-se a intervenção de Nuno Coutinho, da Certiplanet, com o tema “Controlo e Certificação em AB”. A fechar está previsto o debate das ideias apresentadas.



O terceiro painel, às 11h30, vai versar sobre a “Comercialização dos Vinhos Biológicos”. Bernardo Gouveia, do IVV, apresenta o “Impacto do Mercosul nos vinhos Portugueses”, segue-se a intervenção de Francisco Toscano, da CVR Lisboa, com o tema da “Importação de vinhos em Portugal (preços e stocks)” e a finalizar, Rogério Ferreira, DGADR, apresenta o tema “Mercado dos Vinhos Biológicos”. No final tem lugar o debate.



Para terminar os trabalhos, no período da manhã, tem lugar às 12h30 uma “Mesa Redonda: Bio-regiões e os Vinhos”, com a participação de: Armindo Jacinto, de Idanha a Nova; David Machado, da Margem Esquerda do Guadiana, Vítor Sobral, de Lagos do Sabor; Ângela Abreu, de São Pedro do Sul, e Ramiro Gonçalves, do Alto Tâmega.



Segue-se o almoço, pelas 13h30, com os trabalhos a serem retomados com uma “Mesa Redonda: Vinhos Biológicos – Testemunhos”, que vai contar com a participação de produtores convidados.



Sob o lema “O Futuro está na sua Mesa com a Folha Verde. Escolha Produtos Biológicos Europeus”, o “I Encontro Nacional de Vinhos Biológicos 2024” pretende ser um debate alargado, tendo em vista soluções que ajudem a projectar os vinhos de produção biológica portugueses também nos mercados internacionais.