Concerto “Cantar Camões” esta noite em Santarém

No âmbito da Comemoração dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, a Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, recebe esta quinta-feira, 12 de Dezembro, às 21h00, o concerto de um quarteto constituído por Joana Almeida (voz), Daniel Pinto (baixo), João Filipe (viola) e Sebastião Pereira (guitarra portuguesa), que vão interpretar poemas de Camões com músicas originais e outras de fados tradicionais. O espectáculo tem entrada gratuita.