Exposição evoca em Vila Franca de Xira os presos portugueses do reich alemão

“Resistir! Os portugueses no sistema concentracionário do III Reich” é o nome da exposição patente no Museu do Neo-Realismo até 25 de Maio do próximo ano.

O Museu do Neo-Realismo (MNR) em Vila Franca de Xira evoca os portugueses detidos em campos de concentração no III Reich alemão, durante a ditadura de Adolf Hitler, com a exposição “Resistir! Os portugueses no sistema concentracionário do III Reich”. A mostra, que será inaugurada sábado, 14 de Dezembro, tem entrada livre e foca-se na Alemanha nazi de 1933 a 1945. A exposição ocupa o primeiro piso do museu e tem curadoria dos investigadores Fernando Rosas, Ansgar Schaefer, António Carvalho, Cláudia Ninhos e Cristina Clímaco. Pode ser vista até 25 de Maio de 2025.