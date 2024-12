Associação Coral Ares Novos realiza concerto de Natal

partilhe no Facebook

A Associação Coral Ares Novos vai realizar o seu tradicional concerto de Natal no dia 21 de Dezembro às 16h00 na Igreja de São Pedro de Alverca. O espectáculo, de entrada livre, vai contar com a participação do coro infanto-juvenil Ares Novos, o grupo coral Ares Novos e o grupo Vocal Arsis.