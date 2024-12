Azambuja lança 18ª edição do Concurso Literário do Concelho

A 18ª edição do Concurso Literário do Concelho de Azambuja, iniciativa dinamizada pela Rede de Bibliotecas da Câmara de Azambuja em parceria com os três agrupamentos de escolas do concelho, está aberta e a entrega de trabalhos pode ser feita até 28 de Fevereiro.



O concurso, promovido ininterruptamente há 18 anos, destina-se à participação de todas as pessoas que trabalhem, residam ou sejam naturais daquele concelho, com especial divulgação junto dos alunos agrupamentos escolares de Azambuja, Aveiras de Cima e Alto Concelho.

Os participantes, que vão ser organizados por escalões etários (dos 10 aos 14 anos, o 2º - dos 15 aos 18, e o 3º - dos 19 anos em diante), podem escolher entre cinco géneros de expressão literária: a banda desenhada, a poesia, o conto, a crónica e o texto dramático. No entanto, a modalidade de crónica insere-se apenas nos segundo e terceiro escalões e a de texto dramático está limitada ao terceiro escalão.