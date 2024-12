Associação Cem Rumos investe na aldeia de Vale das Mós para a tornar mais atractiva

As celebrações do 24º aniversário da Associação Juvenil Cem Rumos decorreram, em Vale das Mós, assim como a inauguração do projecto “Ao reciclar pode plantar”, promovido pela colectividade do concelho de Abrantes. O projecto decorre do concurso de ideias sustentáveis “Futuro Verde em Acção”, promovido pela Fundação Ajuda em Acção e pela Fundação Repsol, visando o investimento numa aldeia de Vale das Mós mais sustentável e atractiva.

O projecto contempla a iluminação nocturna eficiente do Baloiço Panorâmico de Vale das Mós e de outros equipamentos emblemáticos da localidade, bem como a instalação de papeleiras urbanas, cinzeiros e ecopontos de interior em diversos espaços da aldeia, num investimento total de três mil euros. As actividades de inauguração deste programa culminaram numa campanha de recolha de lixo e monos porta-a-porta e em zona florestal, com forte adesão da comunidade, a qual foi recompensada pelo acto de “reciclar” por via da entrega gratuita de sementes e plantas, ajudando a combater o abandono dos solos. A tarde terminou com um lanche-convívio com a população.

Nas actividades de inauguração do projecto e do aniversário da Associação, estiveram o presidente da Associação Juvenil Cem Rumos, Tiago Ricardo, a vereadora da Câmara Municipal de Abrantes, Celeste Simão, o presidente da União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós, Amílcar Alves, o presidente da Fundação Ajuda em Acção, Mário Baudouinm e o director da Fundação Repsol, Joaquim Reis.