Presépios de Sal, tenda de Natal e pista de gelo marcam o Natal em Rio Maior

Presépios de sal, uma pista de gelo e um mercadinho de Natal são as propostas do programa de Natal em Rio Maior, que se estende até ao dia 6 de Janeiro. A edição 2024 do “Natal em Rio Maior” volta a ter como destaque a aldeia Marinhas de Sal e os seus 41 presépios, dos mais variados tamanhos, divulgou a autarquia. “Esta, sendo a principal, é apenas uma das muitas atracções das comemorações de Natal”, afirma o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, citado num comunicado.

Os Presépios de Sal podem ser vistos nas várias lojas da aldeia de Marinhas do Sal, bem como em alguns locais nas proximidades, com destaque para os grandes presépios, construídos com toneladas de sal: um da Câmara de Rio Maior, um da Cooperativa dos Produtores de Sal e outro da Loja do Sal.

O programa “Natal em Rio Maior” conta com um conjunto de actividades. Até ao dia 6 de Janeiro de 2025, o Jardim de Municipal de Rio Maior concentrará grande parte dos equipamentos de diversão, entre os quais a Tenda de Natal, com uma pista de gelo, insufláveis, rampa de bóias e um mercadinho de Natal com bancas ligadas ao artesanato local e carrosséis. O Pai Natal contará com duas casas, uma na Praça do Comércio, em Rio Maior, e outra nas Marinhas do Sal, sendo a ligação entre os dois pontos feita pelo tradicional Comboio de Natal. O comboio circulará entre a cidade e as salinas, com paragens no Parque Rio. A iniciativa conta ainda com o Labirinto do Vale Encantado, onde os visitantes poderão circular num espaço alusivo a uma aldeia de gnomos.

Em 2024, a Câmara de Rio Maior volta também a apostar na iniciativa “Circulando o Natal”, que levará a peça infantil “Natal às Avessas” a 13 espaços de espectáculos de todas as freguesias do concelho. O programa inclui ainda o concurso “Rota de Natal”, em que a população é desafiada a decorar as casas e espaços comerciais, sendo premiadas as cinco decorações natalícias mais criativas. Os vencedores serão conhecidos entre 26 e 30 de Dezembro.