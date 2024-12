Alunos do Sardoal realizaram intercâmbio na República Checa

O Agrupamento de Escolas de Sardoal realizou recentemente um intercâmbio escolar com a escola Gymnazium, Cajkovskeho 9, em Olomouc (Rép. Checa). A visita decorreu entre 7 e 13 de Dezembro no âmbito de um Projecto KA1 Erasmus+ sobre sustentabilidade intitulado “Green Deal”.

O projecto contou ainda com a participação de uma escola austríaca “BG und BRG Kirchengasse” da cidade de Graz. Ao todo, foram mais de 50 alunos e professores participantes, entre os quais 16 portugueses (11 alunos e 5 professores). Os alunos com idades compreendidas entre os 14 e 17 anos ficaram alojados em casas de famílias de alunos checos, o que consistiu numa experiência intercultural única e inesquecível, segundo afirma o agrupamento.

Das actividades realizadas, há a registar a participação em aulas checas, workshops temáticos vários, a visita ao centro histórico e ao mercado de Natal da cidade local com recepção no salão nobre e subida à torre da câmara municipal. Destaque para as visitas a Praga, a cidade mágica nesta época natalícia e Lednice e Valtice com os seus castelos encantados. A experiência foi muito gratificante para todos os participantes numa semana intensa, fantástica e memorável, lê-se em nota de imprensa.