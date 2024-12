Brincadeiras e animação no Mercado de Natal em Vialonga

O Parque Urbano da Flamenga, em Vialonga, encheu-se de cor e alegria durante a realização do Mercado de Natal, organizado pela junta de freguesia. Várias famílias aproveitaram os dias 14 e 15 de Dezembro para brincar e viver a quadra natalícia, naquele espaço nobre.

A iniciativa começou com o presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço, a passear de charrete pelas ruas da vila acompanhado pelos motards do Clube 300. À chegada ao Mercado de Natal estava a Orquestra de Vialonga (violinos) que recebeu o Pai Natal com música.

Ao longo dos dois dias o palco recebeu as actuações dos coros da ARPIV, ABEIV, Parque Residencial e Batucadeiras. No espectáculo de Natal actuaram o Quarteto Dela, Duarte Figueiredo e Geração 2000.

Apresentação de livros, flashmob e recriação de presépio ao vivo fizeram parte do programa. Destaque ainda para o showcooking “Comida para Nabos” elaborado pelo Chefe Luís Gaspar e com Fernando Alvim.

Os alunos do Agrupamento de Escolas de Vialonga fizeram as árvores de Natal que decoraram o recinto e 54 artesãos venderam os seus artigos. As tasquinhas das associações estiveram presentes com os seus petiscos a que se juntaram as farturas e pipocas, animação de rua, insufláveis e claro está, a casa do Pai Natal onde o presidente de junta tirou fotografias com miúdos e graúdos.