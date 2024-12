Concerto solidário angaria 240 kg de alimentos e 681 euros na Póvoa de Santa Iria

O "Concerto Solidário: O Primeiro Natal", organizado pela delegação da Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência (ADRA) da Póvoa de Santa Iria, resultou na angariação de 240 kg de alimentos e aproximadamente 681 euros. O evento decorreu dia 7 de Dezembro na Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA) e reuniu a comunidade em torno de um espectáculo que combinou música, narração e encenação para celebrar a mensagem do Natal.

A história do nascimento e vida de Jesus serviu de fio condutor para o espectáculo, sendo narrada pela voz de Ezequiel Duarte. Esta narração, que guiou os diferentes momentos do espectáculo, foi acompanhada por uma encenação cuidadosamente preparada por um conjunto de actores amadores, todos voluntários. A música desempenhou um papel central no concerto, com a apresentação de 12 músicas que complementaram a narração e a encenação, entre elas: "Pequena Vila de Belém" e "Nova Estrela", pelo Quarteto Omni; "Medley de Natal", "Ó Vem, Emanuel" e "Canção de Natal", pelo grupo Connect; "Noite Santa" e "Onde Estavam", pelo Trio ABC; "Jesus de Nazaré" e "Yahweh", pelo Novo Trio; "Maria, Tu Sabias?", por Dilma Canganjo; "Glória a Deus nas Alturas", numa interpretação conjunta de Lisley Filipe e Dayse Tiago; e "Carol of the Bells", tocada, ao piano, por Sara Figueiredo.

Estiveram presentes a Directora-executiva da ADRA Portugal, Cármen Maciel, a vereadora da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Manuela Ralha, a presidente da Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira; a vogal do executivo da Junta de Freguesia de Alverca do Ribatejo, Joana Simões, o presidente da ARIPSI, Rui Benavente, entre outras personalidades.