“Dona Terra e os seus Tremores” ensina os mais novos a agir em caso de sismo

“Dona Terra e os seus tremores” é o nome da peça de teatro infanto-juvenil que o grupo de teatro Os Revisteiros tem em cena no Centro Cultural de Samora Correia. A peça aborda o procedimento a ter em caso de sismo, com uma narrativa dirigida às crianças. O público escolar tem enchido a sala do centro cultural para assistir à peça da autoria de Fernando Oliveira, com encenação de Joaquim Salvador, criação plástica de Sónia Lapa, música e letra de Fernando Gomes dos Santos.