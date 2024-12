Musical de Natal “O Pequeno Percussionista” em Santarém

O musical de Natal “O pequeno percussionista” é apresentado no dia 22 de Dezembro, domingo, a partir das 17h00, na igreja AD Santarém - Casa do Pai, no nº 32 da Rua 31 de Janeiro, com entrada gratuita.

A igreja AD Santarém Casa do Pai, que celebrou 86 anos em Novembro, integra o movimento das assembleias de Deus em Portugal, tendo como objectivo amar a Deus, abraçar o próximo na sua necessidade e ser dia-a-dia mais parecida com Jesus Cristo.

É composta por elementos de várias nacionalidades e culturas, que se reúnem semanalmente na sede, em Santarém, ou nas localidades de Alcanena, Alcanhões e Cartaxo onde a Casa do Pai também está presente.

Também desenvolve actividades de cariz social todas as terças-feiras. Realiza anualmente jantares solidários, no Natal e também na Páscoa, que são oferecidos à comunidade de forma totalmente gratuita.

Assume-se como uma comunidade multigeracional e realiza várias actividades ao longo do ano entre as quais se destaca o acampamento de crianças, o acampamento de jovens e as conferências para a família (a última realizou-se no mês passado sobre o tema: “desafios da sexualidade contemporânea”).