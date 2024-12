Exposição sobre Salgueiro Maia chega à Polónia

‘Caminhos de Salgueiro Maia’ é uma exposição, com curadoria do escalabitano José Quaresma, envolvendo artistas de quatro países e que já passou por Santarém.

A exposição colectiva de artes plásticas ‘Caminhos de Salgueiro Maia’, com curadoria do artista escalabitano José Quaresma, está em exibição na cidade polaca de Lodz desde 3 de Dezembro e até ao final do ano, no espaço da Aula Gallery, Strzemiński Academy of Fine Arts.

O projecto envolve 53 artistas de Portugal, Brasil, Polónia e Itália, tendo passado em Maio pelo Fórum Actor Mário Viegas, do Centro Cultural e Regional de Santarém. Na Polónia, será a sexta exposição desta iniciativa, que incluiu ainda a edição de um livro e a realização de um ciclo de conferências que passou por Lisboa, Santarém, Castelo de Vide, Arraiolos, Paris, Bolonha e agora Lotz. A última exposição do projeto realiza-se em Bolonha, Itália, durante o próximo ano, em data ainda por definir.

Citado em nota de imprensa da Câmara de Santarém, José Quaresma explica que “a participação dos polacos neste projecto foi particularmente solidária, pois, realizaram todas as suas obras com alusões ao nosso querido Capitão. Recordo que os artistas portugueses tiveram gesto idêntico, os colegas de Bologna trataram dos Fratelli Cervi (opositores ao fascismo italiano) e os autores do Brasil abordaram plasticamente a canção de Chico Buarque ‘Tanto Mar’”.

Natural de Santarém, José Quaresma, que também coordenou a realização do livro que acompanha a mostra e serve ainda de catálogo, ‘Chiado, Carmo, Paris e os Caminhos de Salgueiro Mais’, com textos de 22 autores, é professor associado e director do Departamento de Pintura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, sendo ainda investigador do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa.