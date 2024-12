José Trincão Marques lança “Caminho Livre” e critica ambientalistas tardios e sectários

“Caminho Livre”, um livro que reúne mais de uma centena de textos sobre ambiente e desenvolvimento sustentável escritos ou proferidos, pelo advogado torrejano, José Trincão Marques, ao longo dos últimos vinte e oito anos, foi apresentado na tarde de 8 de Dezembro, na Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, perante cerca de uma centena de pessoas. Os textos foram, na sua maioria, publicados nos jornais O Almonda, Torrejano, Riachense e mediotejo.net, na revista Castelo Velho e no Boletim do Município de Torres Novas In Forma.

Foram também recolhidas entrevistas à Torres Novas FM, ao jornal O Almonda e ao jornal O MIRANTE. Incluem-se ainda algumas intervenções realizadas na Assembleia Municipal de Torres Novas, outras feitas na qualidade de presidente deste órgão autárquico e de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados.

No prefácio do livro, o autor, que é membro da Assembleia Municipal de Torres Novas desde 2001 e seu presidente desde 2015, revela ter sentido que nem sempre era acompanhado, pela maioria dos meus pares, nas suas posições e que, frequentemente era mesmo olhado com distância, desvalorização e desconfiança quando a eles se referia.

Diz ainda que, “mais recentemente o incómodo de algumas destas minhas intervenções resulta também da tentativa fracassada de monopolização e apropriação exclusiva destes temas por alguns ambientalistas tardios e sectários, que ainda não perceberam que todos somos necessários para defender o ambiente, o desenvolvimento sustentável e combater as alterações climáticas. “Todos estes textos representam o meu compromisso e empenho na defesa dos Direitos Humanos, do ambiente, da democracia ambiental, do desenvolvimento sustentável e no combate às alterações climáticas”, sublinha José Trincão Marques”. E justifica o título da obra, “Caminho Livre” dizendo ter “procurado vincar um longo percurso pessoal, muitas vezes solitário, mas sempre livre, persistente e contínuo, de empenho, convicção e luta pela defesa dos Direitos Humanos, do ambiente, do desenvolvimento sustentável no nosso planeta Terra e combate às alterações climáticas”.

José Trincão Marques nasceu a 13 de Novembro de 1966, em Coimbra (Sé Nova) e é advogado inscrito na Ordem dos Advogados desde 1992, após a conclusão do Estágio iniciado em 1990. É Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1990). Do seu currículo consta uma pós-graduação em Direito do Ordenamento, Urbanismo e Ambiente pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (1997) e um Mestrado em Gestão e Conservação da Natureza pela Faculdade de Ciências do Ambiente e do Mar da Universidade do Algarve (2010).