Defesa e reforço da democracia são imperativos legados pelo 25 de Abril

Carlos de Matos Gomes, coronel reformado do Exército, acredita que aprofundar a democracia, desenvolvendo mais e melhores formas de pensar e de expressão, é a principal lição que se deve retirar 50 anos depois da revolução de 25 de Abril. O coronel foi um dos envolvidos na conspiração dos oficiais portugueses que originou a revolução de Abril e esteve presente na “Jornada de história local: 50 anos de 25 de Abril”, em Vila Nova da Barquinha, onde abordou a vida em democracia e reflectiu sobre a actualidade.

Carlos de Matos Gomes afirma que a revolução de Abril trouxe a modernidade, para um país que era beato, rural, medieval e de classes. No entanto, defende que a grande preocupação a ter nos dias de hoje é a mesma de há 50 anos, a defesa da democracia, referindo que um país não se constrói só com obras públicas mas também com obras mentais. “Desenvolver capacidade para produzir paz, pão, habitação e educação. Hoje temos o poder local que dá voz ao povo, seja através das autarquias ou das assembleias municipais, mas os cidadãos têm de exigir, sempre, o reforço da democracia”, defendeu.

O oficial do Exército aponta a informação e a tecnologia como potenciais ameaças à humanidade. “A informação emitida, por exemplo, pela televisão, é uma arma poderosa de pensamento dominante. Por exemplo, andamos a discutir um aeroporto para Portugal que já nem deve ir servir para muita coisa. Se usarmos a Internet para procurar um hotel em determinada localidade, cinco minutos depois temos imensos anúncios de hotéis nessa região. Estamos a ser tratados como consumidores e não como cidadãos e isso é o contrário de democracia” afirma.

No entanto, o coronel acredita que a pior ameaça é a espécie humana. “Somos a espécie mais perversa de todas. A primeira coisa que o Homem fez foi afiar uma pedra, colocar na ponta de uma seta e matar outros. Para conquistar poder. Só depois se lembrou de fazer fogo para cozinhar, para se alimentar e sobreviver”, disse, acrescentando que a sede do ser humano por poder continua com a inteligência artificial. Uma tecnologia que acredita servir mais para alcance de poder por parte de alguns, do que para servir a população como um todo.

Durante a sessão, foi ainda abordada a saúde no Médio Tejo, como o aparecimento dos primeiros hospitais e funcionamento actual, com os oradores Isabel do Carmo, Nelson Baltazar e Alexandre Tomás. Francisco Fanhais, ex-sacerdote católico e cantor português de intervenção era um dos convidados para fechar a sessão com um momento musical, no entanto, por motivo de doença, não pôde comparecer.