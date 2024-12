Filarmónica Alverquense tem sangue novo e Paulo Lopes é o novo presidente

Começar a exploração comercial da Casa do Músico, reparar o coreto, esplanada e auditório, tratar o acervo histórico e abrir a banda filarmónica à comunidade são alguns dos objectivos dos novos dirigentes da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA), eleitos no final de Novembro.

Concorreram duas listas e venceu a lista A, liderada pelo bancário Paulo Lopes, nome conhecido da colectividade e marido de Rita Merenda, actual autarca do executivo da junta de freguesia. A lista, que apontou a competência, rigor e transparência como valores fundamentais, tem também como objectivos para o mandato continuar a atrair jovens músicos para a banda.

Entre os seus planos está também revitalizar os grupos de música popular, desenvolver actividades regulares na cafetaria da associação, atrair o público jovem com espectáculos de última geração e criar peças teatrais de produção própria. No panorama desportivo, pretendem apoiar o desenvolvimento do futsal, promover maiores eventos desportivos, criar uma equipa de competição para a secção de natação e expandir as valências desportivas para incentivar a actividade física dos sócios.

A SFRA é uma das principais colectividades da cidade de Alverca e os novos dirigentes pretendem realizar uma campanha de angariação de novos sócios, mantendo uma informação regular sobre as actividades e novidades da SFRA. Além de Paulo Lopes, que será o presidente, a direcção integra também Isabel Cavaleiro (vice-presidente), Catarina Monteiro, Filipa Ferreira, Madalena Soares, Nuno Peixoto, Patrícia Pereira, Miguel Selas, Ana Noronha, Belmiro Pinto e Isabel Marques. O conselho fiscal será presidido por Afonso Costa (ex-presidente da junta), Jorge Faria e Maria de Fátima Rodrigues. Por fim, a assembleia-geral será composta por José Chumbo (presidente), Serafina Rodrigues (vice-presidente), Carlos Santos e João Soares.