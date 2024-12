Motards de Vialonga estreiam nova casa com desfile de Natal Solidário

O grupo motard Clube 300, de Vialonga, conta com nova casa. As instalações foram inauguradas oficialmente no dia 7 de Dezembro, num momento que foi o culminar de uma obra que venceu o projecto do Orçamento Participativo (OP) da Câmara de Vila Franca de Xira. O presidente do clube, Pedro Tavares, disse a O MIRANTE ser um orgulho receber as chaves da sede, um espaço de convívio para partilhar bons momentos, histórias e receber a população. “Estamos abertos a todos os que se saibam comportar e divertir-se. Agora podemos participar ainda de forma mais activa na comunidade”, sublinhou.

O Clube 300 conta com 63 sócios e mantém uma componente solidária. Após a inauguração da nova casa, os motards, amigos e familiares percorreram as ruas de Vialonga trajados de pais e mães Natal, distribuindo doces e sorrisos num momento que é apreciado e aplaudido pela população. Para além de animar as ruas de Vialonga, os motards entregam há 14 anos cabazes de Natal às famílias carenciadas e que são sinalizadas pelas instituições particulares de solidariedade social da freguesia.

Todos os anos os motards visitam também as crianças e jovens institucionalizadas no centro de acolhimento temporário. “Saímos sempre emocionados deste momento. Recebemos mais nós do que eles. Nas ruas entregamos doces e distribuímos sorrisos. As pessoas gostam e interagem connosco, é gratificante”, diz Pedro Tavares. Os estigmas relacionados aos motards desapareceram, refere o responsável. Amizade, respeito e espírito solidário fazem parte do lema dos moto clubes, como o Clube 300.