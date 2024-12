Orfeão de Almeirim realizou Concerto de Natal na Igreja Matriz

O Orfeão de Almeirim juntou a comunidade para um Concerto de Natal, que se realizou no dia 14 de Dezembro, na Igreja Matriz de Almeirim. O evento contou com a participação especial do Grupo Coral de Manteigas, proporcionando um espectáculo único de vozes em harmonia para celebrar a magia desta época festiva. Com entrada gratuita, o concerto foi uma oportunidade para desfrutar de música coral de qualidade e reforçar os laços culturais da região. A iniciativa, organizada pelo Orfeão de Almeirim, contou com o apoio do município de Almeirim e das entidades locais, reafirmando o compromisso com a promoção da cultura e do espírito natalício.