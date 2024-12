Festa de Natal da APPACDM Santarém reuniu utentes, familiares e funcionários

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de Santarém realizou, no dia 18 de Dezembro, a sua Festa de Natal

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM) de Santarém realizou, no dia 18 de Dezembro, a sua Festa de Natal, no auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), num momento que une todos os anos, os utentes, familiares, dirigentes, trabalhadores e convidados.



A festa contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e dos vereadores Alfredo Amante e Nuno Domingos. O presidente da APPACDM de Santarém, Luís Amaral, agradeceu a presença dos autarcas e o apoio que o município presta à instituição.



A Festa de Natal começou com a actuação “surpresa” de David Antunes. A iniciativa prosseguiu com os utentes da instituição: Grupo de Dança Roda Viva, Orquestra Metrónomo, Grupo de Teatro Fantasia, Grupo Coral Ao Meu Ritmo e Banda da Bica que interpretaram e dançaram várias músicas, declamaram poemas, e apresentaram sequências de exercícios.