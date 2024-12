Santarém quer potenciar ligação a Luís de Camões

A Câmara de Santarém quer potenciar a ligação que o concelho tem ao poeta quinhentista Luís de Camões, cuja mãe era natural da cidade escalabitana. Na última reunião do executivo, a propósito de um livro sobre o autor de Os Lusíadas recentemente apresentado em Santarém, o vereador Nuno Domingos (PS), deixou no ar a possibilidade de se criar uma rota turística inspirada na relação de Camões com Santarém, Vaqueiros e Vale de Figueira, onde tinha amigos e passou parte da sua juventude, referindo que “essa ligação não deve ser ignorada por nós”.

O presidente do município, João Leite (PSD), considerou que ainda não é avaliável aquilo que tem vindo a ser descoberto sobre Camões, referindo no entanto que “Santarém deve fazer parte da história de alguém, tão memorável”. O livro ‘Camões: Altos Cumes, Scabelicastro e Correlatos’, da autoria do historiador Vítor Serrão e do investigador Mário Rui Silvestre, foi apresentado no dia 7 de Dezembro na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém, no âmbito das comemorações dos 500 anos do nascimento do poeta.

A obra, apresentada pelo historiador Vítor Serrão perante uma plateia repleta, revela novos dados sobre a presença do poeta em terras do Ribatejo. Na obra defende-se uma tese que aponta o nascimento de Camões em Santarém, uma alegação que “ganha força argumentativa (e mais validade que as teses que advogam Chaves, Porto, Coimbra, Alenquer e Lisboa como terras de origem), sabendo-se que a vila onde nasceu e viveu Ana de Sá e Macedo, mãe do poeta, era mesmo um importantíssimo alfobre das artes e letras nacionais, ou seja, um espaço passível, no século XVI, de influenciar a formação inicial do vate. Nova documentação vem iluminar-nos sobre esse ambiente de fulgor criativo”, defendem os autores.

No livro destaca-se a presença do poeta junto de familiares, amigos e contactos intelectuais de Santarém, como os Sousa Coutinho e os Saldanha, bem como outras particularidades da vida e obra do poeta. Ao longo de 500 páginas, a obra inclui duas componentes: ‘Altos Cumes. Seis Estudos sobre Camões e as artes do seu tempo’, de Vítor Serrão, e ‘O Poeta de Portugal Nasceu em Santarém’, de Mário Rui Silvestre. Além de trazer a público um poema inédito e desconhecido de Luís de Camões, o livro apresenta ainda “novidades substantivas sobre a figura, as relações e as circunstâncias, sobre a Santarém do seu século, e sobre o tempo histórico em que viveu e produziu a sua obra”.