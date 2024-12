Nova revista Nervo nas bancas em Janeiro

No próximo dia 02 de Janeiro chegará às bancas o nº 23 do colectivo de poesia NERVO, com as seguintes participações: Andreia C. Faria, António Vieira, Bernardo Maria Salgado, Camille Bresch (França –traduzida por António Vieira), Duarte Drumond Braga, Frederico Pedreira, Jorge Aguiar Oliveira, Jose Mateos (Espanha – traduzido por Bernardo Maria Salgado), Rami Saari (Israel – traduzido por João Paulo Esteves da Silva), Renata Correia Botelho e Rui S. Magalhães. A revista incluiu ainda um texto de Inês Cardoso sobre “A Poesia Experimental em Portugal” e um texto que é um testemunho sobre o poeta José-Alberto Marques, recentemente falecido. As imagens de capa e do interior da Nervo edição nª23 são de Fernando Aguiar

A Nervo é uma revista de poesia editada a partir do Entroncamento e tem como principal dinamizadora Maria F. Roldão.