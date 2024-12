Concerto de Ano Novo no Centro Cultural do Cartaxo

O Centro Cultural do Cartaxo vai ser palco no domingo, 12 de Janeiro, de um Concerto de Ano Novo com as participações da Banda da Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense e do Coro de Santo Amaro de Oeiras. O espectáculo está marcado para as 16h00 e a entrada é livre mas sujeita a reserva.