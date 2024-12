Cinema continua nas noites de quarta no Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O Cineclube de Santarém continua responsável pela programação e selecção de filmes projetados semanalmente no Teatro Sá da Bandeira, nas noites de quarta-feira, a partir das 21h30. A sessão inaugural de 2025, agendada para 8 de Janeiro, conta com a exibição do filme português, ´Rei UBU’, realizado por Paulo Abreu, em 2023. Trata-se de uma adaptação cinematográfica do texto teatral escrito no século XIX por AlfredJarry, uma tragicomédia que se revela bastante actual.

Na quarta-feira, 15 de Janeiro, é projectado o filme ‘Estamos no Ar’, de Diogo Costa Amarante. Lançado em 2024, é a estreia em longa-metragem do realizador já distinguido com a atribuição do prémio do Urso de Ouro na Berlinale Shorts com ‘Cidade Pequena’, em 2017, e com fotografia de Sabine Lancelin.

Na noite de 22 de Janeiro é exibido mais um filme nacional, ‘A Pedra Sonha dar Flor’, de Rodrigo Areias. Produção recente, estreado em 2023, o filme surgiu a partir da intenção original de fazer um documentário sobre o escritor, jornalista e militar, Raul Brandão. Filmado na Ria de Aveiro, centra-se numa casa de hóspedes na Vila Húmus.

A última sessão do mês de Janeiro no Teatro Sá da Bandeira tem lugar na noite de 29 de Janeiro, com a exibição do filme ‘Banzo’, realizado por Margarida Cardoso. Drama estreado em 2024, o filme recua até ao ano de 1907, quando a personagem de Afonso recomeça a vida numa ilha tropical africana como médico de uma plantação. Os bilhetes para as sessões custam 5€ para o público em geral, 2,5€ para sócios Cineclube, 1€ para jovens até 30 anos 1€ e os sócios do Cineclube de Santarém têm entrada gratuita.