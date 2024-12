SFRA acolhe musical “O Corcunda de Notre Dame”

A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA) apresenta o espectáculo "O Corcunda de Notre Dame - O Musical", no próximo dia 8 de Fevereiro, às 16h00, em Alverca. Adaptada da célebre obra de Victor Hugo, esta versão teatral traz a história de Quasimodo, um personagem fisicamente "deformado", mas com uma alma encantadora. O musical promete muita cor, acção e um enredo repleto de valores como a amizade, justiça e o amor, ideais que prevalecem ao longo da narrativa.

A trama acompanha Quasimodo, que vive isolado na Catedral de Notre Dame, até descobrir um mundo diferente daquele que conheceu. Na história enfrenta questões sobre inclusão, empatia, bullying e xenofobia.

Com um enredo baseado na Paris medieval, o musical explora o confronto entre a compaixão e o autoritarismo, o amor e a paixão, e a busca por liberdade.

Entre os momentos chave, Quasimodo participa no Festival dos Bobos, onde vence o concurso da "cara mais feia", mas acaba sendo alvo de chacota pelo povo. A bela dançarina cigana Esmeralda surge para defendê-lo, o que desperta a fúria do clérigo Frollo. A história culmina com uma emocionante fuga e o nascimento de uma paixão entre Esmeralda e o corajoso capitão Febo, sempre com Quasimodo a ajudar.

O espectáculo é para maior de três anos e os bilhetes já estão à venda na SFRA.