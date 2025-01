Gonçalo Azevedo de Alenquer vence Prémio literário Afonso Lopes Vieira

A obra “Inverso Sentido do Tempo” mereceu a unanimidade do júri que atribuiu a vitória ao escritor residente no Carregado.

Gonçalo David Silva Pinto Azevedo, com o pseudónimo de António Seixas, residente no Carregado, concelho de Alenquer, venceu a edição 2024/2025 do Prémio Literário Afonso Lopes Vieira.

A obra “Inverso Sentido do Tempo” mereceu a unanimidade do júri, de acordo com nota do Município de Leiria.

Para o júri a obra vencedora convida a pensar, sentir e a reflectir sobre a condição humana.“(…) É uma dança do pensamento com o tempo, uma construção subjectiva, permeada por emoções e memórias que acontecem em algum lugar dentro de nós e dançam no aqui e no agora”, considerou o júri.

O Prémio Literário Afonso Lopes Vieira tem como objectivo homenagear e divulgar o poeta leiriense e homem da cultura, bem como incentivar a criatividade literária, a descoberta de novos valores no campo das letras e o gosto pela escrita. Os géneros literários seleccionados para este biénio foram o conto e a novela, depois da literatura infantil, em 2019/2020, e da poesia, em 2021/2022.

O valor monetário do prémio é de cinco mil euros e será entregue dia 24 de Janeiro, no âmbito da Festa do Poeta Afonso Lopes Vieira.