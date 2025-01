Comunal de Árgea é tema de conversa em Torres Novas

Roda de Conversa decorre no Centro Humberto Delgado, na tarde de 11 de Janeiro, com histórias de lembranças e memórias da comunal, em Árgea.

A Roda de Conversa sobre “A Comunal de Árgea”, no Centro Humberto Delgado, decorre dia 11 de Janeiro, a partir das 15h00, dedicada ao tema da comunal. Na conversa será dada a conhecer a história e as estórias da comunal, de Novembro de 1974 até inícios de 1977, contadas pelos que criaram a cooperativa e que lá viveram.

Manuela Fazenda e Joaquim Alberto Simões, dois dos fundadores e membros da cooperativa, abrirão a conversa, para partilhar as suas lembranças dessa época e falar sobre o projecto de “sonho e utopia”. Em Novembro de 1974 surgiu, em Árgea, A Comunal, uma cooperativa de produção agrícola que era também uma tentativa de pôr em prática a construção de uma nova forma colectiva de viver em comunidade.