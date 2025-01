Samora Correia distingue Cândido Birrento com Prémio Carlos Gaspar 2024

A Assembleia de Freguesia de Samora Correia aprovou, por unanimidade, a atribuição do Prémio Carlos Gaspar 2024 a Cândido Birrento Gonçalves, de 83 anos, em reconhecimento pelo seu percurso na política e na vida associativa. Natural de Samora Correia, onde nasceu a 10 de Fevereiro de 1941, Cândido Birrento teve uma carreira como formador no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), entre 1969 e 1998.

A escolha do galardoado cumpriu os requisitos do regulamento do prémio, que prevê a notificação das 33 colectividades da freguesia para apresentarem propostas. Este ano, responderam três colectividades e um grupo de cidadãos constituído por mais de 15 elementos. O júri decidiu propor à junta de freguesia a distinção de Cândido Birrento, decisão que foi aprovada na 4.ª sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Samora Correia, que se realizou no dia 19 de Dezembro.

O percurso de Cândido Birrento inclui uma forte ligação e participação na Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS), onde ingressou em 1955, quando ainda não tinha completado 15 anos. Entre 1960 e 1962, antes de cumprir serviço militar, trabalhou com Carlos Gaspar na biblioteca instalada na antiga sede da SFUS, naquela que considera ser a sua primeira acção concreta de participação em actividades de carácter associativo. Mais tarde, foi director, vogal, tesoureiro, músico da banda e presidente da assembleia-geral e da direcção da SFUS. Também esteve ligado a uma cooperativa de consumo e foi sócio do Grupo Desportivo de Samora Correia.

Na vida autárquica passou por vários cargos numa carreira que começou em 1977 e terminou em 2009. Cândido Birrento desempenhou funções como eleito da Assembleia Municipal de Benavente e vereador da Câmara de Benavente, para além de ter sido eleito pela CDU na Assembleia de Freguesia de Samora Correia. Em declarações a O MIRANTE, Cândido Birrento manifestou satisfação pela atribuição do prémio, sublinhando que “quando há um reconhecimento naturalmente que as pessoas ficam satisfeitas”, ainda que tudo quanto fez ao longo da vida “não foi com vista a ter este merecimento”.

O presidente da Junta de Freguesia de Samora Correia, Augusto Marques, estava visivelmente satisfeito pela escolha, realçando que o prémio “fica bem entregue”. A presidente da bancada do PSD, Paula Rego, saudou a escolha, descrevendo o galardoado como “um homem de honra e de palavra”, com “um coração de ouro”. Por seu lado, o presidente da assembleia de freguesia, Carlos Alberto Pernes (PS), considerou a distinção “justa”, destacando a dedicação de Cândido Birrento “à terra” e a sua discrição. A entrega do prémio está prevista para Abril de 2025, numa cerimónia que incluirá um espectáculo alusivo ao momento.