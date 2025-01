Município ajuda a pagar despesas de alojamento do Festival Celestino Graça

A Câmara de Santarém aprovou a atribuição de um subsídio no montante de 5 mil euros ao Grupo Académico de Danças Ribatejanas, para ajudar a suportar os custos de alojamento da 63ª edição do Festival Celestino Graça, que decorreu em Setembro último. A informação técnica presente ao executivo refere que o festival envolve elevados custos no que concerne à sua produção, tendo tido na edição de 2024 um aumento exponencial relativo aos custos com o alojamento dos grupos participantes, vários deles estrangeiros.

A proposta destaca ainda que o Festival Celestino Graça (A Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo) é organizado pelo Grupo Académico de Danças Ribatejanas, fundado no ano de 1956, “que é desde então um dos principais embaixadores culturais da cidade de Santarém e do próprio país, no campo da etnografia”.