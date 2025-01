Conferência assinala 700º aniversário da morte de D. Dinis em Santarém

O 700º aniversário da morte de Dom Dinis vai ser assinalado amanhã em Santarém com uma conferência proferida por José Miguel Correia Noras, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. O evento decorre na Igreja da Misericórdia pelas 15h00.

A conferência é intitulada “D. Dinis (1261-1325): Fundador do Mutualismo, da Universidade e das Quinas Portuguesas” e contará também com a participação especial do Conservatório de Música de Santarém. O evento é promovido pela Misericórdia de Santarém e pela Universidade da Terceira Idade de Santarém, em parceria com a Câmara de Santarém.

D. Dinis, nasceu em 9 de Outubro de 1261 e morreu em Santarém a 7 de janeiro de 1325. De entre os seus feitos, sobressaem o Tratado de Alcanizes, que pôs fim à guerra iniciada dois anos antes com Castela, o estabelecimento do uso da língua portuguesa nos documentos oficiais, a ratificação da fundação da Universidade de Coimbra, assim como a tradução de importantes obras e muitas outras iniciativas culturais.