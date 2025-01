Conferência sobre “Inscrições romanas singulares” em Santarém

A comunicação é da responsabilidade do professor José D’Encarnação. A sessão está agendada para as 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.

O Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão organiza no dia 9 de Janeiro mais uma conferência, desta vez dedicada ao tema “Inscrições romanas singulares”. A comunicação é da responsabilidade do professor José D’Encarnação. A sessão está agendada para as 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém.